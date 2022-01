Joanna Opozda w sierpniu wzięła ślub z Antkiem Królikowskim. Już za chwilę para powita na świecie swoje pierwsze dziecko.

Celebrytka nie ukrywała, że ostatnie miesiące nie były dla niej zbyt łaskawe.

Dużo czasu musiała spędzać w łóżku. Na szczęście mogła liczyć na wsparcie ukochanego męża i rodziny.

Antek i Joanna nie spędzili, więc sylwestrowej nocy na hucznej zabawie, ale w domowym zaciszu. Pochwalili się natomiast tym, jakie imię wybrali dla swojego dziecka.

"Nie będę ukrywać, że 2021 dał mi mocno popalić… Dlatego z niecierpliwością czekam na 2022 który dla mnie, będzie rokiem mojego kochanego synka Vincenta" - napisała Joanna na swoim profilu na Instagramie.

Niektórych imię dziecka mocno zaskoczyło. Na komentarze krytyczne Joanna postanowiła odpowiedzieć.

"Pozwól, że sami będziemy decydować, co do nas pasuje. Vincent i Antonii są pochodzenia łacińskiego, Joanna – hebrajskiego. Zupełnie jak Twoje, Michale. Jeśli chcesz więc coś bardziej polskiego, to najpierw sam musisz zmienić imię" - napisała aktorka.