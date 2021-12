Zawadzka prowadziła m.in. "Pytanie na śniadanie", "Bake Off - Ale ciacho!", "Bake Off Junior" oraz "The Voice of Poland".

W 2020 r. prokuratura postawiła jej zarzuty "uszczuplenia podatku, przyjęcia i rozliczenia faktur oraz prania brudnych pieniędzy". To wpłynęło na jej odsunięcie od prowadzenia programów TVP. Gdy zniknęła z TVP, zaczęła podróżować i relacjonowała swoje eskapady na Instagramie.

Teraz powróci na wizję. Okazuje się, że propozycję pracy otrzymała od stacji Polsat. Będzie jedną z prowadzących Sylwester Szczęścia na Stadionie Śląskim.

Celebrytka pojawi się u boku Pauliny Sykut-Jeżyny, Ilony Krawczyńskiej, Karoliny Gilon, Krzysztofa Ibisza, Patryka Cebulskiego, Wiktorii Gąsiewskiej oraz Adama Zdrójkowskiego.

Na scenie wystąpią zaś gwiazdy takie jak Dawid Kwiatkowski, Viki Gabor, Doda, Cleo, Danzela, Bajm, Liz Mitchell, The Original Lead Singer of BoneyM, Dr Albana, Paweł Domagała, Enej, czy Ewelina Lisowska.