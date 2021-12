Ślub Marty Krupy i Marco Andrettiego odbył się we wrześniu 2017 roku.

Okazało się jednak, że miłość między tym dwojgiem wygasła.

Teraz na profilu na Instagramie Marta Krupa opublikowała specjalne oświadczenie.

Dostaję tak dużo wiadomości, dlatego czuję, że to czas na oficjalne oświadczenie, byśmy oboje mogli pójść dalej. Marco i ja nie jesteśmy już razem - czytamy.

Zdecydowaliśmy, że to już nie funkcjonuje, dlatego wspólnie postanowiliśmy, że zakończymy to po ludzku i z szacunkiem. Markowi życzę mu wszystkiego, co najlepsze! Dziękuję za zrozumienie - dodała.