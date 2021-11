Z Kamilem Durczokiem dziennikarka była związana trzy lata. Para rozstała się w 2019 roku, a kilka miesięcy później Oleś wydała powieść "Każdego szkoda", w której opisywała wyjątkowo toksyczną relację młodej dziewczyny ze światowym, obytym mężczyzną.

Po śmierci byłego partnera zamieściła na Instagramie piosenkę "My Way" Franka Sinatry. Podziękowała też ponad 60 tysiącom fanów za słowa wsparcia, które otrzymała.

Dzień dobry ekipo kochana. Dziękuję wszystkie wiadomości, które od wczoraj dostaję, bo przyszło tego już chyba kilka tysięcy i na te kilka tysięcy musiałam dać tylko cztery bany. Za mną kilka niełatwych chwil, przede mną też, ale pomyślałam, że może spróbujemy przekierować energię na coś dobrego. Dziękuję wam bardzo za wasze wsparcie i za wasze dobre słowo. Wierzcie mi, to jest bardzo ważne, że ja czuję, że wy tu jesteście i bardzo wam za to dziękuję - napisała.

Dodała też, że planuje spotkanie autorskie.

Zastanawiałam się, czy odwołać piątkowe spotkanie autorskie i doszłam do wniosku, że nie zrobię tego. Spotkanie się odbędzie, ale odbędzie się w troszkę innej formie, niż planowałam pierwotnie. Miało być z przytupem, miało być filmowane, miało być wrzucane na YouTube, chciałam zrobić z tego live. Zrobimy z tego kameralne spotkanie. Przyznam, że nie mogłam znaleźć odpowiedniejszej do przeprowadzenia tego spotkania niż "Matka Nieboska", czyli moja ukochana przyjaciółka Alexis (Anna Kulawik). Jest ona jedyną znaną mi osobą, która dokładnie rozumie moje obecne położenie, bo przeżyła dokładnie to samo i bardzo jestem ciekawa, w jakim kierunku ta nasza rozmowa w piątek pójdzie - dodała celebrytka.