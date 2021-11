Mama Ginekolog zareklamowała w najnowszym poście dresy szyte przez koleżankę.

Reklama

Jeśli ktoś z Was się zastanawia dlaczego w dniu wielkiej promocji w Rogerze, wrzucam na story (i na post) dres który jest "nie nasz" i jeszcze go polecam - to musicie wiedzieć że ten dres od mojej "instakoleżanki z balkonu" (mówiąc naszych slangiem dziewczyn, które są tu ze mną od lat) jest po prostu genialny! (...) Właśnie dlatego jestem dziwakiem… polecam konkurencję!!! (...) Ja wierzę w DOBRO, i to że dobro - to coś co się mnoży gdy je się nim dzielimy. (...) Dobro to nie tylko polecenie sklepu koleżanki, w dniu promocji w twoim. Dobro to nie tylko wsparcie zbiórki charytatywnej. DOBRO to ta myśl, że nawet jak nie możesz to chcesz pomóc, a jak możesz to to robisz - pisze na swoim Instagramie.

Wyjaśniając dlaczego ma takie podejście zacytowała List do Koryntian.

Cytując mojego męża z ślubu i Koryntian: Nicole/nie zazdrości,/nie szuka poklasku,/nie szuka swego,/nie pamięta złego/(Ale) Nicole, nigdy nie ustaje .Słowa z Biblii. O których często myślę, gdy ktoś rzuca we mnie kamieniem, a ja wiem, że to co robię jest dobre. Marzy mi się Świat, który rozumie, że nie jest idealny - ale każdy z nas chce dobrze dla drugiego - wyznaje influencerka.