Jego słowa spotkały się z krytyką internautów. Radio Newonce postanowiła odnieść się do sprawy.

Reklama

W ostatniej audycji ROZMOWY: WOJEWÓDZKI & KĘDZIERSKI, w czasie wywiadu z Panią Agatą Kuleszą, padło porównanie, które w żadnym wypadku nie powinno mieć miejsca na antenie newonce.radio. Przepraszamy, bo wiemy, że mieliście prawo poczuć się urażeni. Nie będziemy cytować tego fragmentu — w ciągu ostatnich kilkunastu godzin zrobiły to inne media. Ubolewamy, że charakter audycji, wielowątkowej rozmowy, sprawił, że prowadzący w swoich żartach posunęli się tym razem o krok za daleko - czytamy.

Poinformowano również o usunięciu kontrowersyjnej wypowiedzi Kuby Wojewódzkiego.

Postanowiliśmy, że usuniemy ten fragment rozmowy. Nie chcemy, żeby został zapisany w podcastach i rzutował na całą treść wywiadu z Panią Agatą Kuleszą. Jest to decyzja redakcji newonce.radio. Mamy nadzieję, że to wydarzenie nie wpłynie na odbiór ROZMÓW: WOJEWÓDZKI & KĘDZIERSKI - czytamy w oficjalnym oświadczeniu.

Internauci nadal nie kryli oburzenia.

Pan Jakub może lekko nareperować swój błąd… najlepiej pokaźnym przelewem na cele charytatywne np. działających fundacji w temacie ludzi z tym zespołem - napisał jeden z nich.

Wojewódzki to taki Korwin show-biznesu; Wojewódzki to chodzący skansen, relikt dawnego świata mediów, który powinien przepaść na zawsze. Rubaszny wujo, który myśli, że może mówić, co chce, a następnie niewinnym "oj, przecież żartowałem" udać, że nic się nie stało. Dajcie sobie z nim spokój - brzmiały kolejne komentarze.