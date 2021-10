W najnowszym odcinku programu "Rozmowy: Wojewódzki i Kędzierski" dziennikarz w pewnym momencie skomentował auto aktorki.

Rozmowa dotyczyła przekazania przez gwiazdę auta na cele charytatywne po wygraniu "Tańca z gwiazdami". Prowadzący poruszyli temat samochodów, którymi podróżowała aktorka. Wojewódzki przypomniał rozmową z Kuleszą, którą kiedyś odbył.

Nie wiem, czy my możemy mówić, bo nas jednak sponsoruje najlepsza marka światowa, ale jak gadaliśmy przez telefon, to mówiłaś: "Jezu, Kuba, ja tak marzę o Subaru". Pamiętasz? Miałaś dostawczaka Subaru, chciałaś wymienić na nowe - powiedział.

Dziennikarze przypominali inne modele aut Kuleszy i próbowali wytknąć wady samochodów, którymi jeździła.

Jezu, naprawdę myślicie, że mnie to określa? - zapytała aktorka.

To jest auto z zespołem Downa, no pewnie, no - wypalił Wojewódzki.

Wielu internautom nie spodobało się jego zachowanie. Stwierdzili, że porównanie było dosyć niesmaczne.