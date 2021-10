Odważne zdjęcie Grażyny Szapołowskiej wywołało lawinę komentarzy. Większość internautów była zachwycona, ale znaleźli się też hejterzy, którzy skrytykowali aktorkę.

Reklama

Pod zdjęciem zamieściła wpis: "Życie zaczyna się po 64-tym, tak mówiła moja babcia"

Ona sama przyznała, że nie ma zamiaru wstydzić się własnego ciała, a zdjęcie opublikowała po konsultacji z wnuczką.

Ja najpierw to rozebrane zdjęcie w kostiumie kąpielowym puściłam do mojej wnuczki i ona napisała mi: babciu, jesteś piękna! A ja mówię: to puszczę go na Insta, a ona mówi: puść - stwierdziła.

Jeżeli ona się nie wstydzi, że ma taką babcię, to ja tym bardziej się nie wstydzę. To jest dobre zdjęcie, to wszystko - dodała w rozmowie z Newserią.

Uznała, że dyskusja co kobiecie wypada, a czego nie jest bezsensowna.

Wydaje mi się, że kobiecie nie wypada kłamać w każdym wieku, nie wypada wstydzić się swoich uczuć w każdym wieku, nie wypada bać się w każdym wieku, nie wypada hejtować w każdym wieku, nie wypada udawać w każdym wieku, a reszta, cóż, to jest sprawa wyobraźni - stwierdziła.