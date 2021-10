Autorka powieści erotycznej "365 dni" mimo, że nie stroni od odważnych wyznań i opinii, tym razem mówi stanowcze "nie".

Jestem obrzydliwie romantyczna. Ja muszę osobę poznać i ona musi poznać mnie - stwierdziła Blanka Lipińska.

Nie wiem jak to jest, że poznajesz kogoś i idziesz z nim do łóżka. Dla mnie to jest obrzydliwe. Ja nie oceniam, jeśli ktoś tak potrafi, zwłaszcza kobieta, to ja jestem pełna podziwu - powiedziała.