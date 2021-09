Jan Duda stwierdził w rozmowie z Newsweekiem", że "homoseksualizm jest w znacznym stopniu zjawiskiem zaraźliwym". Jego wypowiedź wywołała falę krytyki.

Reklama

Zadrwić z niej na początku "Tańca z Gwiazdami" postanowił również Andrzej Piaseczny.

Ponoć można się czymś ode mnie zarazić. Potwierdzam, może jury zarazić się wyższymi notami - powiedział.

"Piasek" nie po raz pierwszy nawiązał w "Tańcu z Gwiazdami" do bieżących wydarzeń.

Mamy tu nie osiem gwiazdek, ale osiem gwiazd - powiedział w poprzednim odcinku, odwołując się do antyrządowego hasła "j***ć PiS", które jest zapisywane za pomocą znaku ośmiu gwiazdek. W innym odcinku wbił szpilę TVP (dla której do niedawna pracował), mówiąc, że z przyzwyczajenia poszedł do innego studia.