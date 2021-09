W rozmowie z Plejadą Artur Barciś skomentował doniesienia jednej z gazet według której jest on "żarliwym katolikiem". "Ja z Kościołem już dawno się pożegnałem. (...) Ale stwierdziłem wtedy, że jak zacznę to dementować, to więcej ludzi kupi to czasopismo, żeby przeczytać ten tekst" – powiedział.

W wywiadzie dla Plejady Artur Barciś otwarcie przyznaje, że zdarza mu się czytać bzdury na swój temat w mediach. Reklama Ostatnio w jednej z gazet przeczytał spreparowany wywiad ze sobą, którego jednym z tematów był Kościół katolicki. Niedawno przeczytałem wywiad, którego nigdy nie udzieliłem. Wyszedłem w nim na żarliwego katolika, wręcz dewotę. Podczas gdy ja z Kościołem już dawno się pożegnałem. Coś okropnego! - mówi. Artur Barciś zaszczepił się na koronawirusa. 140 km od domu Zobacz również Ale stwierdziłem wtedy, że jak zacznę to dementować, to więcej ludzi kupi to czasopismo, żeby przeczytać ten tekst. A pewnie znaleźliby się tacy, którzy stwierdziliby, że na siłę wypieram się czegoś. Więc machnąłem ręką – dodał.