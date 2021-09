Joanna Koroniewska jest mamą dwóch córek - 12-letniej Janiny i 3-letniej Helenki. Okazuje się, że młodsza już drugiego dnia przedszkola musiała zostać w domu.

To jest bardzo trudny okres. Myślę, że jeszcze trudniejsze jest to dla mojej młodszej córki, która jest dzieckiem pandemicznym. Z jej trzyletniego, krótkiego życia, półtora roku przesiedziała w domu. To jest trochę smutne i przerażające, ponieważ w tym przypadku potrzeba bycia z dziećmi jest jeszcze większa - wyznała w rozmowie z Plejadą.

Chorobie córki poświęciła też wpis na Instagramie.

Po pierwsze, nie zrobiłam sobie ust. Po drugie, to co trzymam w ręce nie służy poprawianiu urody. To po prostu najlepszy przyjaciel każdej mamusi. Nebulizator. Witamy w brutalnym świecie przedszkolnej rzeczywistości. Mówi się, że pierwszy rok przedszkolaka to więcej nie chodzenia niż chodzenia. Idziemy na rekord. Nasza córka wytrzymała 1 dzien!! Od dziś już na zdalnym! - napisała Koroniewska.

A jak tam u Was? Jakieś pomysły na wzmocnienie odporności??! Czy po prostu musi to przejść - pytała obserwatorów.