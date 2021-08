Czy lubi pan wódkę w dużej ilości? Czy zdarzały się urwane filmy? - zapytał jeden z internautów.

Reklama

Ja nie wiem, co to znaczy duża ilość wódki. Dzisiaj to nie lubię wódki bardzo, no bo proszę zobaczyć, jaka jest temperatura. No jak ja bym miał teraz pić wódkę? Chyba bym zwariował. Piję wodę - wyznał Makłowicz.

Dodał, że pochodzi z miejsca, w którym panują określone nawyki i przyzwyczajenia.

Wódka jest ważnym elementem naszej kultury. Co jest dla mnie ważne? Aby wódka nie była zmrożona. Dlatego że jak się ją zmrozi, to w ogóle nie czuć smaku, a wódka powinna mieć również swój smak. Trzeba ją mocno schłodzić, ale nie mrozić - zaznaczył.

Z kolei na pytanie, czy zdarzały mu się imprezy huczne z "urwanym filmem" odpowiedział krótko: "No rejczel".