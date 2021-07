Wniosek w tej sprawie adwokat Mathew Rosengart złożył do sądu wyższej instancji w Los Angeles. Wystąpił o zastąpienie ojca, Jamiego Spearsa, dyplomowanym księgowym Jasonem Rubinem z firmy Certified Strategies Inc. w Woodland Hills w Kalifornii. Uzasadniał, że jego kandydat jest wykwalifikowanym, profesjonalnego powiernikiem.

Wniosek adwokata obejmuje też prośbę o odwołanie m.in. takich dotychczasowych ustaleń jak prawo do podejmowania decyzji dotyczących opieki zdrowotnej w imieniu piosenkarki. Postuluje upoważnienie Rubina do zatwierdzonych działań związanych z wykonywaniem, nagrywaniem, filmami, programami telewizyjnymi itp.

Zgodnie z wnioskiem majątek Spears szacowany jest na ponad $2,7 mln dolarów w aktywach gotówkowych i 56 mln w aktywach niegotówkowych.

Piosenkarka zapowiadała wniesienie oskarżenia przeciwko ojcu w minionym miesiącu. Nazwała jego działania nadużyciem.

"Myślałam, że próbują mnie zabić"

Jeśli to nie jest nadużycie, nie wiem, co nim jest. (…) Myślałam, że próbują mnie zabić – mówiła Spears cytowana przez CNN.

Złożenie dokumentów zbiegło się w poniedziałek z kolejnym przesłuchaniem w sądzie wyższej instancji w Los Angeles w sprawie dotyczącej opieki kuratorskiej nad Spears. Dyskutowano, czy sprawująca osobistą kuratelę nad piosenkarką Jodi Montgomery, powinna otrzymać dodatkowe zabezpieczenie w związku z rzekomymi groźbami śmierci, które otrzymała.

Sędzia Brenda Penny, zarządziła, że Montgomery, pozostanie na tym stanowisku do 8 października. Zatwierdziła również rezygnację Bessemer Trust, firmy finansowej, która miała objąć wspólny nadzór nad majątkiem Spears, ale złożyła rezygnację na początku tego miesiąca.

Jak podała CNN prawnicy stron poprosili o więcej czasu na wynegocjowanie limitu wydatków na dodatkowe zabezpieczenie dla Montgomery. Adwokat Vivian Lee Thoreen zaznaczyła, że Jamie Spears zaaprobował by wydanie do 50 tys. dolarów miesięcznie na ochronę dla Montgomery, jeśli jego córka wyrazi na to zgodę, pomimo jego początkowych obiekcji.

Kolejne przesłuchanie w sprawie Spears zaplanowano na 29 września.