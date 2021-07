Cleo pokazała na Facebooku zrzuty reklamy, w którym wykorzystano jej wizerunek. Wszystko odbyło się bez jej zgody.

Reklama

Piosenkarka ostrzegła przy tym swoich fanów, by nie kupowali podejrzanych lekarstw.

Uwaga! To oszuści! Uważajcie, nie kupujcie tego! Ryzykujecie utratą pieniędzy i utratą zdrowia! Ostrzegajcie, kogo się da! Sprawa została już zgłoszona! Poniżej wklejam link do tego żenującego artykułu z pseudo suplementami diety - napisała.

Zapamiętajcie raz na zawsze: nie ma magicznych tabletek na odchudzanie. Konsekwencja i ciężka praca - dodała.

Internauci podziękowali jej za ostrzeżenie.

"Dobrze, że to napisałaś", "Super, że o tym napisałaś", "Moja kuzynka chciała to kupić, ale już jej powiedziałam, że to kłamstwo" - pisali.