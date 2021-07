Ostatnio para pojawiła się na imprezie VIP Cross 2021. W rozmowie z "Jastrząb Post" Monika Richardson powiedziała, jak poznała nowego partnera.

Przez przyjaciół, znajomych. Świat jest taki mały, naprawdę. Wystarczy się rozejrzeć. Ja się bardzo długo nie rozglądałam - powiedziała.

Okazuje się, że choć dziennikarkę czeka jeszcze rozwód ze Zbigniewem Zamachowskim, nie wyklucza kolejnego ślubu.

Nigdy nie należy mówić nigdy. W moim wieku byłoby to głupie. Ale nie mam jakiś szczególnych ambicji w tym kierunku, wydaje mi się, że trzykrotne stawanie na ślubnym kobiercu to jest niezła statystyka jak na nasz piękny kraj - wyznała.

Ja całe życie dążyłam do tego, żeby być w szczęśliwym związku, w którym jest miłość. I to jest mój plan na życie i ja go nie zmieniam. Nie zmieni tego mój trzeci rozwód. Być może jestem skrajnie naiwna, też czytałam takie głosy, że jestem głupia i naiwna, ale taka umrę - powiedziała.