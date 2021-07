O tym, że jest w ciąży Halina Mlynkova zdradziła na początku maja w programie "Pytanie na śniadanie".

Reklama

Mogę powiedzieć, że jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Myślę, że będzie fajnie. Fajnie, że Piotrek będzie miał rodzeństwo, choć będzie między nimi spora różnica wieku - mówiła wówczas.

Maluch przyszedł na świat w piątek 2 lipca. Piosenkarka poinformował o tym na swoim Instagramie.

Zdradziła, że urodziła chłopca i dała mu na imię Leo.

Kochani! We wtorek 29.06 o godzinie 9:05 w Szpitalu św. Anny w Piasecznie pod okiem cudownego dr Kuźlika przyszedł na świat LEO. Jeszcze teraz, kiedy to piszę lecą mi łzy szczęścia! Z całego serca dziękuję za 9 miesięcy opieki nad maluchem dr Kuźlikowi oraz całemu personelowi ze szpitala św. Anny za każdą chwilę, uwagę i profesjonalność w czasie naszego pobytu. Jesteśmy już wszyscy razem i to napełnia nas szczęściem! Leo dołączył do cudownej drużyny swoich braci Piotrka i Nikodema - czytamy.