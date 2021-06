Kraśko w swojej karierze relacjonował najważniejsze światowe wydarzenia i konflikty, m.in. wojnę w Iraku i Libanie, tsunami w Tajlandii i Japonii, konklawe w Watykanie, Euromajdan w Kijowie czy huragan Katrina. Przeprowadzał wywiady z wybitnymi postaciami, m.in. z Benedyktem XVI, Dalajlamą, Madeleine Albright czy Billem Gatesem.

Cieszę się, że przeżyłem to, co przeżyłem. Ale nie wiem, czy to byłoby możliwe, gdybym miał trójkę dzieci. To zupełnie coś innego. Spóźniłem się na narodziny mojego pierwszego syna, który przyszedł na świat wcześniej, niż się spodziewaliśmy. Nie chciałbym już nigdy przegapić żadnego ważnego momentu – powiedział.