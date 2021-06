Kilka dni temu pisarka opublikowała fotografię sprzed trzech lat, którą nostalgicznie podpisała: "Było się kiedyś chudym".

Reklama

Blanka Lipińska często pisała i mówiła na temat swojej sylwetki, gdy była w związku z Baronem, Stwierdziła, że przez tę relację przytyła 4 kilogramy.

Tym razem pokazała fotografię z rozgrzanej słońcem plaży. Pozuje na niej w kostiumie kąpielowym, odkrywa szczupły brzuch i zgrabne uda.

American woman - opisała post.

Kilka godzin później opublikowała też odpowiedź na pytanie fanki o to, co robi, by mieć taki brzuch.

NIE ŻRĘ - napisała krótko.