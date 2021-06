Kuba Wojewódzki na łamach "Polityki" złośliwie odniósł się do głośnego związku Alicji Bachledy-Curuś z Collinem Farrellem.

Przypomniał jedną ze scen z jej spotkania z Irlandczykiem i zestawił to z dokonaniami aktorskimi Bachledy-Curuś.

Gwiazdor TVN spuentował swój tekst stwierdzeniem: "najbardziej żenująca scena".

Aktorka nie pozostała obojętna na jego słowa.

Dla mojego ulubionego showmana, który powiela wymysły plotkarskich mediów (bazujące na jakiejś książce sprzed dekady, z którą nie mam nic wspólnego). Take that! [przyjmij to - red.] - napisała.

Dołączyła również wymowne nagranie. Na początku krótkiego filmu widzimy aktorkę zapinającą rękawice bokserskie na sali treningowej. Towarzyszy jej wyjątkowo sroga mina. Po chwili pojawia się osoba zdejmująca kaptur z głowy, z którą Alicja za moment stoczy pojedynek. Po imponującej serii wymiany ciosów z obu stron walka kończy się w momencie powalenia na ziemię przeciwnika przez 38-latkę.