W najnowszym wpisie na Instagramie Antoni Pawlicki podzielił się z fanami dobrą nowiną. Okazuje się, że aktor zdał nietypowy egzamin.

Marzenia są dla małych chłopców... duzi chłopcy realizują cele - zaczął swój wpis od tych słów.

Z przyjemnością mogę się pochwalić że właśnie zdałem egzamin na patent Jachtowego Sternika Morskiego! - chwali się Pawlicki.

Podziękował wspaniałym instruktorom, którzy "przekazali moc praktycznej i teoretycznej wiedzy oraz nie zapomnieli o jakże ważnej etykiecie żeglarskiej".

Potem podziękował "bossowi Akademii Jachtingu w Jastarni za iście harcersko sprawną organizacje oraz za to, że mimo iż polski program nauczana żeglarzy morskich jest dość archaiczny to w Akademii można zdobyć naprawdę sporo wartościowych i przydatnych w praktyce umiejętności!".

Zwrócił się też do "wszystkich hejterów".

Nie dostałem zniżki na kurs - napisał.

Zwrócił się również do innych kursantów.

Fantastyczne ziomy co do jednego! Wielka przyjemność poznać i wspólnie spędzić ten czas i mam nadzieje do zobaczenia na szlaku wkrótce! - napisał.

Na koniec ujawnił swoje marzenia. Po ponad dwudziestu (sic!) latach czas opuścić Mazurskie szuwary i wyruszyć na szersze wody! Teraz oczywiście z respektem wobec żywiołu będę chciał spełniać marzenia podróżowania pod żaglami po świecie... Zaraz zaraz, marzenia są dla małych chłopców? Eee tam... dla dużych też!! - stwierdził.