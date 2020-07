Serial "Echo serca" to obyczajowa produkcja opowiadająca o lekarzach i pracownikach służby zdrowia, którzy stawiają czoła dramatycznym przypadkom medycznym, a jednocześnie próbują uporać się z własnymi emocjami, rozterkami i problemami życia codziennego. W obsadzie znalazły się takie gwiazdy, jak Anna Dereszowska, Przemysław Sadowski, Kamila Baar czy Antoni Pawlicki.

Serial cieszył się dużą popularnością wśród widzów TVP, jednak stacja niespodziewanie zdecydowała o zawieszeniu jego produkcji, o czym zaskoczony Antoni Pawlicki poinformował na swoim Instagramie.

Aktor dziwi się decyzji TVP tym bardziej, że zapadła ona tuż po tym, jak ekipa zdążyła wrócić na plan po miesiącach pandemii:

Drodzy widzowie @echosercatvp .. dziś, we wtorek wieczorem zwykle byście zasiadali do oglądania kolejnego odcinka naszego serialu... ale niestety nie usiądziecie, ani dziś ani już prawdopodobnie nigdy😢😢

Z przykrością was informuję, że nie będzie kontynuacji naszego serialu. W czerwcu powróciliśmy na plan podobnie jak wiele polskich seriali w tzw. zaostrzonym rygorze sanitarnym. Co za radość, po trzech miesiącach bez pracy! Niestety dwa dni później dowiedzieliśmy się, że TVP "zawiesza zdjęcia do odwołania"(???) co w praktyce oznacza zakończenie serialu. Nie wiemy czym podyktowana jest decyzja producenta, czyli TVP, bo przecież nasz serial był liderem oglądalności w swoim paśmie!

Rozemocjonowany Pawlicki wytknął telewizji publicznej wydawanie środków z naszych podatków na zagraniczne seriale:

Może ktoś w TVP stwierdził, że skoro teraz Polski widz nie ma szans na spotkanie z Polskimi aktorami w teatrze, to pewnie lepiej żeby nie oglądał ich również telewizji i za 2 mld dotacji, które TVP dostała z naszych podatków kupiła dwa rosyjskie seriale... no cóż..

Z żalem się z Wami żegnam i dziękuję, że przez te 2,5 sezonu byliście z nami!!! Chcieliśmy dostarczyć Wam wzruszeń, emocji,

rozrywki, czasem stawiać trudne pytania starając się łączyć ludzi w całej Polsce!

Bardzo również dziękuję całej ekipie za fantastyczną atmosferę i bezgraniczne oddanie, dzięki czemu Echo Serca zyskało ponad 1,5 mln fanów!!!!

Fani serialu nie mogą uwierzyć, że stacja zdecydowała o jego zamknięciu. Kiedy jedna z internautek wpadła na pomysł, by skierować do TVP zbiorową petycję w tej sprawie, Antoni Pawlicki skomentował:

myślę że jak będziecie pisać komentarze domagające się chociaż dokończenia sezonu na instagramie @badzmyrazem.tvp to na pewno ktoś to zauważy...