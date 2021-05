Komentarze po występie Rafała Brzozowskiego podczas półfinału Eurowizji 2021 były bezlitosne.

W czwartek wieczorem piosenkarz zaprezentował się na scenie z piosenką "The Ride". Wystąpił jako szósty, po reprezentantach San Marino, Estonii, Czech, Grecji i Austrii.

Co na temat występu Brzozowskiego pisali internauci?

Większość wpisów byłą bardzo krytyczna.

Przejażdżka"? Chyba na wstecznym do lat 80-tych... - brzmiał jeden z nich.

Polska, przykro mi. Zasługiwaliście na coś lepszego...; Dlaczego co chwilę gadał do publiczności i prawie wyj*bał kamerę?; To były najsmutniejsze 3 minuty dzisiejszego półfinału...- pisali inni internauci.

Zauważyli, że występ Rafał był niespójny z chórkami.

W pewnym momencie włączył mu się wodzirej Sylwestra z Dwójką, a gość w tle dalej śpiewał - stwierdził jeden z internautów.

Tylko nielicznie uważali, że "trzeba być dobrej myśli".