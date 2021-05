Wyruszają kamperem w podróż po Skandynawii. Para bierze ze sobą synów i wszystkie psiaki. Dla gwiazdy TVN to wyjątkowa podróż, bo jako zagorzała fanka kryminałów zaplanowała trasę tak, by odwiedzić miejsca, które zna z książek.

Reklama

Do roku najłatwiej jest podróżować z dzieckiem, takie dziecko leży, ewentualnie siedzi. To jest najwygodniejsze, ono ci nie ucieknie, można je mieć ciągle przy sobie. To jest moment, kiedy naprawdę jest bardzo dobrze podróżować - poradziła młodym rodzicom.