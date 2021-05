Agnieszka Włodarczyk i jej partner Robert Karaś ogłosili na początku roku, że spodziewają się dziecka.

Reklama

Okazuje się, że w życiu celebrytki nadszedł ten czas, gdy ciąża zaczęła jej mocno doskwierać.

O swoich rozterkach Aga opowiedziała na Instagramie. Przy okazji zaprezentowała efekty metamorfozy, którą przeszły jej kostki.

Człowiek tyle chciałby zrobić. Nie mam jak, no nie mam jak. Po prostu mam opuchnięte nogi jak balony. Tak to wygląda. Wreszcie to łóżko się przydało - mówi, prezentując funkcję podnoszenia części materaca.

Jak w szpitalu. Cały dzień leżę - mówi na nagraniu. Przy okazji Włodarczyk poprosiła fanów o polecenie seriali, które mogłaby obejrzeć podczas leżenia.