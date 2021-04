W tym, co Edyta Górniak wrzuca do sieci i co mówi do swoich fanów często pojawia się temat wiary i szatana.

Ostatnio piosenkarka przekonywała, że pracuje dla Boga, a nie dla diabła.

Teraz na Instastories diwy pojawiło się zdjęcie Lady Gagi. Dołączony do niego został wpis "niebezpieczeństwo".

Na fotografii piosenkarki z USA, nasza rodzima gwiazda dopatrzyła się symbolu, mającego świadczyć o tym, że piosenkarka jest "służebnicą" szatana.

Zaznaczyła kółkiem długie tipsy Gagi, które według niej układają się w diabelskie rogi.

Ach, jak ona uwielbia rogi. Ulubiony symbol służebnicy... A taka była fajna kiedyś - napisała Górniak.