Ostatnio gwiazda zaprezentowała pokój do zabaw małej Ashy.

Reklama

Na filmiku, który zamieściła w sieci mówi do córki po polsku i po angielsku. Okazuje się, ze to w jej domu standard. W rozmowie z Pudelkiem celebrytka zdradziła, że dba o to, by córka była dwujęzyczna.

Bardzo ważne jest dla mnie, by moja córeczka od samego początku mówiła w języku polskim i angielskim. Ja bardzo kocham Polskę, dlatego chciałabym zarazić tą miłością moją córeczkę od najmłodszych lat. Mój mąż rozmawia z nią po angielsku, ja za każdym razem jak coś mówię jej, to robię to w dwóch językach. Moja mama rozmawia z nią tylko po polsku. Puszczamy jej polskie pioseneczki, które kocha! Niesamowite jest to, jak szybko Asha reaguje na polskie słówka... Chciałabym, by w przyszłości, jak będzie przyjeżdżała do Polski, żeby mogła sobie tutaj swobodnie rozmawiać z ludźmi - mówi Krupa.