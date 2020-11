W listopadzie ubiegłego roku na świecie pojawiła się córeczka Joanny i jej męża Douglasa - Asha-Leigh.

Reklama

Okazuje się, że macierzyństwo służy modelce i dlatego marzy ona, by znowu jej rodzina się powiększyła.

W rozmowie z Pudelkiem powiedziała, że znowu obydwoje starają się o dziecko.

No takie są plany. Strasznie bym chciała mieć drugie dziecko. Zawsze marzyłam, żeby mieć takie duo, dwójkę. Ale zobaczymy, wszystko jest nie tylko w moich rękach, co ma być to będzie, ale strasznie bym chciała - powiedziała Krupa.

Joanna wyznała, że podczas pobytu w Polsce jej córka świetnie się bawiła.