Dominika Gwit od lat walczy z dodatkowymi kilogramami.

W najnowszym wywiadzie z Jastrząb Post przyznała, że nadal boryka się z problemami zdrowotnymi, jednak udało jej się odnaleźć szczęście i w pełni zaakceptować samą siebie.

Jestem, jaka jestem. Nie jestem na żadnej diecie od siedmiu lat. Leczę się od siedmiu lat. Każdy coś ma. Każdy z nas ma problem z samoakceptacją, bo to jest bardzo trudna sprawa do osiągnięcia. Ja włożyłam bardzo dużą pracę w to, aby kochać siebie - powiedziała.

Wyznała jednak, że nie zawsze było tak kolorowo.

Ile kosztowała Dominikę walka z dodatkowymi kilogramami?

Swojej walki z nadprogramowymi kilogramami o mało co nie przypłaciła zdrowiem psychicznym.

Na szczęście nie miałam żadnych myśli samobójczych. Ale jak miałam tę przygodę z całkiem dużym wahaniem wagi, bardzo niezdrowym, niedobrym to to, co się wtedy ze mną działo, to nie było fajne. Ale to było bardzo dawno temu i myślę, że nie ma o czym rozmawiać - mówi Dominika.

Zaznacza, że dba o swoje zdrowie, ale nie przejmuje się tym, jak odbierają ją inni.

Od tej pory jestem zupełnie innym człowiekiem, inną kobietą. Mam inne wartości w życiu i nieważne jest to, jak wyglądam. Ważne jest to, jak się czujesz, kim jesteś. Walcz o swoje zdrowie, ale walka o zdrowie nie ma polegać na tym, że cały czas myślisz [o tym], jak wyglądasz - mówi w rozmowie.