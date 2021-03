Program "Rozenek cudnie chudnie" już przed premierowym odcinkiem wzbudził olbrzymie emocje. Co robić, by po porodzie odzyskać zgrabną sylwetkę i dobrą formę? Z jakich diet skorzystać? Do jakich specjalistów udać się po poradę?

Cykl TVN Style burzy mit gwiazd, które miesiąc po narodzinach dziecka mogą pochwalić się już wysportowanym ciałem! W rozmowie promującej program znane panie stanowczo zaprzeczyły odchudzaniu się w ciąży. Reklama Zdecydowanie nie można odchudzać się w ciąży. Naprawdę urozmaicona dieta, posiłki ustawione odpowiednio, powinny przynieść dobry efekt - zaznaczyła dietetyczka Ludmiła Podgórska. Ciąża to najpiękniejszy czas w życiu kobiety. Jest od tego, żeby jeść, a nie się odchudzać - dodaje Małgorzata Rozenek-Majdan.