Po obejrzeniu serialu "Euforia" Doda wyznała, że jest "delikatnie wstrząśnięta" tym jak odwrócono tam wzorce.

Psychotropy, narkotyki, alkohol od najmłodszych lat, uzależniona od porno, social mediów - tak artystka określiła przedstawioną tam młodzież.

Do mojej córki, której nigdy mieć nie będę (bo nie chce mieć dzieci) - od takich mocnych słów zaczęła swój wpis.

Serial "Euforia"... To taka smutna wiwisekcja seksualnie i farmakologiczne przestymulowanego pokolenia w USA. Młodzież codziennie zażywająca psychotropy, narkotyki, alkohol od najmłodszych lat. Uzależniona od porno i social mediów, wymieniająca się HPV jak cukierkami - napisała.

Zaznaczyła, że wcale nie ma na myśli patologicznej młodzieży, ale o młodych ludziach bez ambicji.

Co Doda napisała do swoich fanek?

Dzięki Bogu, że urodziłam się i wychowałam w moim kraju. W Polsce sex taśma byłaby końcem kariery i dobrze. Modlę się by ta moda w ślad za fastfoodami i tonami cukru nigdy do nas nie doszła - napisała.

Gdyby jakimś cudem moim polskim fankom umknęły moje wywiady, w których od 20 lat do znudzenia powtarzam na jakich zasadach żyje to zwracam się zatem również teraz do mojej młodej obserwatorki - nie daj się zwieść moim seksownym strojom i odważnym gestom na scenie, niech Cię nie zmyli mój wyzwolony i kontrowersyjny wizerunek estradowy. Czasem erotyka to mój show, a czasem długa suknia z orkiestrą w tle. Schodząc ze sceny, nie zobaczysz tej samej Dody. To moja artystyczna forma wyrażania siebie i emocji z muzyki, ulubiona prowokacja. Droczę się z widzem, robię to pod kontrolą zarówno mojego umysłu jak i woli. Przede wszystkim to ja się tym bawię, a nie inni bawią się mną - dodała piosenkarka.

Zaznaczyła, że w życiu wartościuje ją to, co osiągnęła, a nie ilość partnerów seksualnych.

Sex jest fajny, ale czy kiedykolwiek pie***łaś system? Tak, ten co ci karze obsesyjnie zbierać lajki pod zdjęciem, być najbardziej popularną w sieci, mega wyuzdaną dla chłopców, z utraconym dziewictwem, żeby popisać się przed innymi, z amfetaminą i Molly zamiast śniadania, wyzywająca rodziców i wznosząca koleżanki pod niebiosa? Większość z nich za parę lat nawet nie będzie cię pamiętać. Korzystaj z życia! Szalej mała, ale dbaj o siebie, kochaj siebie i szanuj. Nie daj się. Zaufaj mi, da Ci to prawdziwą euforię! - pisała Doda.