Meghan i Harry o tym, że spodziewają się dziecka ogłosili w walentynki.

Reklama

W wywiadzie, który przeprowadziła z nimi Oprah Winfrey zdradzili więcej szczegółów.

Córka, czy syn?

W trakcie rozmowy obwieścili, że będą mieli córkę. Dziewczynka urodzi się latem. Książę Harry przyznał, że był "oczarowany", gdy poznał płeć swojego drugiego dziecka.

Po prostu wdzięczność. Mieć dziecko, nieważne, czy jedno, czy więcej, to jest po prostu wspaniałe. Ale posiadanie najpierw chłopca, a potem dziewczynki... O cóż więcej możesz prosić? Teraz mamy swoją rodzinę, jest nas czwórka oraz dwa psy - powiedział Harry zapytany o to, co poczuł, gdy dowiedział się, że zostanie ojcem po raz drugi.