O tej rozmowie mówi się od kilku dni. Telewizja CBS wypuszcza do sieci kolejne zwiastuny tej rozmowy.

Meghan Markle i Harry zgodzili się na rozmowę z Oprah Winfrey.

W najnowszym zwiastunie pokazano fragment, w którym Meghan Markle wyznała, że jako księżna nie miała prawa decydować o sobie. Żona księcia Harry'ego mówi, że to "wyzwalające" móc mówić otwarcie o swoich odczuciach i potrzebach, czego wcześniej - jako członkini rodziny królewskiej - nie mogła robić tak swobodnie.

Zapytana o to, dlaczego dopiero teraz zdecydowali się na rozmowę, Meghan odpowiedziała, że wpłynęło na to wiele rzeczy.

Jesteśmy teraz po drugiej stronie wielu życiowych doświadczeń, które wydarzyły się w ostatnim czasie. Teraz mamy możliwość dokonywania własnych wyborów. Wcześniej nie było to możliwe. To nie były moje decyzje - powiedziała.

Oprah przypomniała jej, że chciała przeprowadzić wywiad z nią i z Harrym przed ślubem w 2018 roku. Wtedy jednak Meghan nie zgodziła się.

Dlaczego wywiad przed ślubem Meghan z Harrym się nie odbył?

Pamiętam tę rozmowę bardzo dobrze. Nie pozwolono mi nawet rozmawiać z tobą osobiście. Tam musieli siedzieć ludzie z zespołu ds. komunikacji - powiedziała.

Wspomniała, że wejście do rodziny królewskiej był dla niej szokiem.

Jako osoba dorosła, która prowadziła naprawdę niezależne od nikogo życie, dołączyłam do rodziny królewskiej, której konstrukcja i funkcjonowanie różnią się do tego, co ludzie sobie wyobrażają. To naprawdę wyzwalające mieć prawo i przywilej, aby móc powiedzieć: tak, jestem gotowa porozmawiać, chcę opowiedzieć o sobie. Po prostu dokonać wyboru na własną rękę i móc mówić w swoim imieniu - powiedziała.

Premiera wywiadu odbędzie się w niedzielę w USA i w poniedziałek w Wielkiej Brytanii.