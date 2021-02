Michał Piróg zamieścił wpis z kilkoma zdjęciami z programu "You Can Dance", w którym zasiadał w jury m.in. z Agustinem Egurrolą i Idą Nowakowską.

"You Can Dance" to dla mnie piękne wspomnienia. Wszystko się kończy, by zacząć mogło się nowe. Zmieniał się skład jurorski oraz prowadząca. Aż jestem w szoku, że połowa tego składu wybrała się na bal reżimowej telewizji. Mówiąc: "To tylko rozrywka” - napisał.

Dodał, że ocena działań podejmowanych przez jego kolegów jest subiektywna i każdy człowiek podejmuje decyzje, dbając o swoje dobro. Tancerz dosadnie jednak napisał, co sądzi o ich udziale w programie.

Fakt. Na balach u wielu skur***li zawsze grała jakaś orkiestra, tańczył jakiś balet, grali jacyś aktorzy i to jest w tym najgorsze. Oczywiście to moje subiektywne odczucia. Każdy robi, co chce i podejmuje dobre dla siebie decyzje - napisał.

Jedni uprawiają seks, bo kochają partnera/partnerkę, inni, bo kochają seks a inni, bo kochają pieniądze. Amen - dodał.