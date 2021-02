Agnieszka Kaczorowska niedawno potwierdziła, że razem z mężem Maciejem Pelą spodziewają się drugiego dziecka.

O ciąży aktorki plotkowano już pod koniec zeszłego roku.

Teraz w rozmowie z Jastrzabpost.pl zdradziła, kiedy maleństwo przyjdzie na świat.

Dziecko urodzi się w lecie, tak samo jak Emilka, mam nadzieję, że nie w ten sam dzień. Tam będzie naprawdę tydzień czy dwa różnicy, przynajmniej tak z terminu wynika. A wiadomo, że termin nas nie zobowiązuje. Chciałabym jednak, aby dzieci miały w inny dzień urodziny, bo każde dziecko chce mieć taki swój dzień. Więcej fajniej by było, żeby to nie był 26 lipca, no ale zobaczymy - powiedziała.

Zdradziła też, że w nowym domu, w którym niedawno zamieszkała wraz z mężem i pierwszym dzieckiem, znowu trzeba będzie przeprowadzić remont.

Czego obawia się Agnieszka Kaczorowska?

Niby dopiero go skończyliśmy, a już trzeba robić mały remont. Siedzę w pokoju, który jest gabinetem i takim pokojem gościnnym i miejscem, gdzie jest mnóstwo gratów i suszy się pranie, ale prawdopodobnie tutaj zrobimy pokoik dla dziecka. Chciałabym, żeby to był na początku pokój połączony z pokojem dla gości, żeby została kanapa na której mogą się przespać rodzicie jak przyjadą, więc żeby to miało dwie funkcje. Pokoik na pewno zrobimy, mimo, że różnica jest mała i przez pierwsze 6-7 miesięcy dziecko będzie spało z nami w łóżeczku dostawnym, tak gdzieś trzeba trzymać te rzeczy ciuszki itd. Więc musi mieć swój kącik. A potem to czuję, że jeżeli będziemy chcieli, aby dzieci spały razem w pokoju to później, jak już oboje będą przesypiać całe noce - opowiedziała.

Opowiedziała też o swoich obawach.

Ja sobie jeszcze kompletnie nie wyobrażam, jak to będzie z dwójką dzieci. Kolejny nieznany etap, ale bardzo ekscytujący - stwierdziła.