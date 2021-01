Biedronka zatrudnia ok. 70 tysięcy pracowników, co czyni sieć największym prywatnym pracodawcą w Polsce. Aby odwdzięczyć się za pracę w mijającym, trudnym roku, sieć Biedronka organizuje pierwszą imprezę noworoczną dla zatrudnionych i ich rodzin w formacie online. Aby umożliwić transmisję dla kilkudziesięciu tysięcy osób, sieć Biedronka stworzyła specjalną, zaprojektowaną na potrzeby sieci platformę.

Poczucie jedności jest obecnie ważne, jak być może nigdy wcześniej. Biedronka to nie tylko sieć handlowa, ale przede wszystkim społeczność licząca ok. 70 tysięcy pracowników w całej Polsce. Cieszę się, że dzięki nowym technologiom możemy zrealizować prawdopodobnie największe wydarzenie tego typu, jakie kiedykolwiek miało miejsce w Polsce. To pokazuje, że Biedronka odważnie sięga po nowe rozwiązania, które pozwalają nam nawet w tych wymagających czasach budować wspólnotę i jednocześnie podziękować naszym pracownikom za ich pracę w minionym roku. - mówi Jarosław Sobczyk, dyrektor personalny i członek zarządu sieci Biedronka.

Jedyna taka impreza w Polsce

Podczas spotkania, pracownicy sieci będą mogli posłuchać ulubionych artystów oraz obejrzeć trzy skecze, przygotowane przez kabaret Ani Mru-Mru. Dwa z nich będą miały swoją premierę właśnie podczas wydarzenia i zostały przygotowane przez grupę specjalnie na tę okazję. Zgodnie z hasłem "Łączy nas Biedronka” na imprezie wystąpią artyści odpowiadający różnym gustom muzycznym, czyli Beata Kozidrak i Bajm i Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. Na wirtualnej "scenie” zaśpiewają także sami pracownicy sieci – producent muzyczny i kompozytor Adam Sztaba przygotował bowiem wyjątkowy teledysk z udziałem pracowników Biedronki i Beaty Kozidrak. Wykonali oni wspólne jedną z najpopularniejszych piosenek Bajmu "Biała Armia”.

Z przyjemnością poprowadzę noworoczną imprezę dla zespołu Biedronki. Również dla mnie jest to ciekawe doświadczenie, które niesie ze sobą nowe wyzwania, ze względu na formułę online i skalę - spodziewamy się ok. 70 tys. uczestników wraz z najbliższymi. Wierzę jednak, że technologia pozwoli nam być blisko siebie, tyle że w inny sposób. - mówi Krzysztof Ibisz, prowadzący wydarzenie

Pomiędzy występami artystów, pracownicy sieci będą mogli przesłać transmitowane na żywo życzenia i zdjęcia, a także wziąć udział w konkursach SMSowych. Podczas spotkania życzenia zatrudnionym złożą także dyrektorzy makroregionów, a uczestnicy będą mogli obejrzeć wywiad z Łukaszem Grassem, autorem książki „Łączy nas Biedronka”, opowiadającej o historii rozwoju sieci.

To nie jedyny sposób Biedronki, by podziękować pracownikom za ich pracę w minionym roku. Sieć doceniła pracę i zaangażowanie pracowników oraz firm partnerskich, przyznając im specjalne rabaty do 1000 zł na zakupy w sieci, a wcześniej liczne nagrody, w tym nagrodę roczną im. Elisio Alexandre Soares dos Santos w wysokości 2300 zł brutto, najwyższą w historii firmy. Wcześniej, w marcu 2020 r., na samym początku pandemii, sieć Biedronka dwukrotnie przyznała zatrudnionym w sklepach i centrach dystrybucyjnych dodatkowe nagrody za dwa marcowe tygodnie, których łączna wartość wyniosła 550 zł brutto dla każdego pracującego w obu tych tygodniach.