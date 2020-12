O Ewelinie zrobiło się głośno, najpierw za sprawą ślubu z Danielem Martyniukiem, a niedawno ze względu na rozwód.

Matka chłopaka - Danuta Martyniuk kierowała wobec niej obraźliwe słowa. Wpis, który zamieściła Na Facebooku sugeruje, że dziewczyna chce wybaczyć rodzicom swojego byłego męża.

Święta to wyjątkowy czas na refleksję nie tylko w obliczu naszych prywatnych wydarzeń, ale również tych na całym świecie. Warto dla dobra najbliższych spróbować stłumić żal i smutek, by w przyszłości z czystym sumieniem móc wspominać ten wyjątkowo trudny okres. Ten rok dla nas wszystkich był bardzo trudny. Mam nadzieję, że kolejny będzie pozbawiony wszelkich trosk - pisze, a jej wpis cytuje se.pl.

Ewelina podkreśla w nim, że dobro córki - Laury jest dla niej najważniejsze.

Kiedy kobieta zostaje matką, to jej decyzje mają wpływ również na życie dziecka, dlatego egoizm i dbanie o własny interes zastępuję dbaniem o dobro mojej córki. Każde dziecko ma prawo do poznawania swoich bliskich, a w przyszłości do wysnuwania własnych opinii i decydowania, z kim i dlaczego chce spędzać czas. Zawsze będę jednak szła u boku Laury i dopilnuję, by nie działa jej się żadna krzywda – pisze.