Weronika Rosati w 2017 roku urodziła córkę Elizabeth. Dziewczynka otrzymała imię na cześć aktorki Elizabeth Taylor.

Reklama

Aktorka wychowuje dziecko samotnie. Do tej pory dbała o prywatność córki i nie pokazywała publicznie jej twarzy.

Teraz to się zmieniło. Dziewczynka skończyła trzy lata, a fani Weroniki mogli po raz pierwszy zobaczyć ją na Instagramie.

Dzisiaj moja córeczka kończy 3 latka!!! Myślę od paru dni co napisać dziś, ale postanowiłam zachować to dla siebie i Elizabeth. Myszko, życzę ci, byś żyła w świecie sprawiedliwym, bez uprzedzeń i pełnym miłości, wolnym od nienawiści, przemocy i bezprawia. Życzę ci, byś w swoim życiu miała wokół siebie samych dobrych ludzi, byś spełniała marzenia z radością i pewnością siebie, by nigdy nikt i nic nie podciął ci skrzydeł, byś mogła być silną kobietą, której nikt nie ograniczy praw i wolności wyboru. Jesteś najwspanialsza osóbką, jaką w życiu poznałam i całym moim światem - miej cudowny dzień. Happy birthday Elizabeth - napisała pod zdjęciem.