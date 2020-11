Katarzyna Bonda jest jedną z najpopularniejszych polskich autorek kryminałów. Pisarka zdradziła co ma na sobie, gdy pisze swoje powieści. Co to takiego?

Katarzyna Bonda opowiedziała jak pracuje w swoim domowym zaciszu. Reklama W studiu programu "Dzień dobry TVN" mówiła również o książce na podstawie której oparty jest serial "Żywioły Saszy".