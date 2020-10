„Żywioły Saszy – Ogień” to najnowsza produkcja Player Original, której scenariusz powstał na podstawie powieści „Lampiony” autorstwa Katarzyny Bondy. Na przestrzeni siedmiu odcinków widzowie podążać będą za zagadką kryminalną, w której centrum znajdzie się główna bohaterka – profilerka, Sasza Załuska. Przydzielona do grupy policjantów spróbuje zapobiec serii podpaleń łódzkich kamienic oraz uporać się z własną, niełatwą przeszłością. Śledztwo okaże się wyjątkowo skomplikowane. Na drodze do rozwiązania sprawy stanie nie tylko brak jednoznacznych dowodów i tropów, ale też wątpliwości przełożonych i współpracowników co do umiejętności bohaterki. W każdym kolejnym odcinku pojawi się nowy ślad prowadzący do rozwiązania sprawy.

Kilka lat temu stojąc w kolejce do szatni w Teatrze Wielkim, zobaczyłam swoją bohaterkę - Saszę Załuską. Poczułam ciarki na plecach, takie rzeczy w życiu pisarza zdarzają niezwykle rzadko. Przedstawiono mnie tej kobiecie. Tym sposobem dowiedziałam się, że to aktorka - Magda Boczarska. Od tej chwili Sasza Załuska miała dla mnie twarz i osobowość Magdy. Obserwując ją na planie upewniłam się w przekonaniu, że Magda jest do tej roli urodzona. Zaangażowanie i profesjonalizm całej ekipy daje mi poczucie, że moja bohaterka i jej historia znalazły się w najlepszych rękach - mówi Bonda.

W obsadzie produkcji znaleźli się również Mirosław Haniszewski, Marcin Czarnik, Piotr Cyrwus, Arkadiusz Jakubik, Andrzej Konopka, Jerzy Trela, Aleksandra Konieczna, Krzysztof Dracz, Piotr Srebrowski, Erika Karkuszewska, Mikołaj Woubishet. Reżyserem produkcji jest Kristoffer Rus. Autorami scenariusza na podstawie powieści Katarzyny Bondy Dana Łukasińska i Michał Wawrzecki we współpracy z Darią Rogozińską i Dorotą Chamczyk. Autorka zdjęć to Karina Kleszczewska. Za scenografię odpowiada Aleksandra Kierzkowska, a za kostiumy Barbara Łagowska. Kierownikiem produkcji jest Jan Kaczmarski. Producentem wykonawczym - firma Bongo Media reprezentowana przez Mikołaja Wita oraz Dariusza Goczała. Producentką z ramienia TVN jest Dorota Chamczyk. Zdjęcia do serialu powstają w Łodzi.

Premiera zaplanowana została jeszcze w tym roku w serwisie Player.