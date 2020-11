Pogodynka TVN trafiła do szpitala, po tym jak zaraziła się koronawirusem od swojej córki. U 7-letniej Hani wirus przebiegał łagodnie.

U mnie zaczęło się od drapania w gardle i takiego lekkiego suchego kaszlu. Ale ja już wtedy byłam bardzo czujna. Ponieważ już trzy dni wcześniej wiedzieliśmy, że są zakażenia w szkole, bo to wszystko zaczęło się w szkole u mojej córeczki – opowiadała pogodynka.

Jej stan zdrowia był po kilku dniach chorowania na tyle poważny, że konieczne było podanie tlenu. Gardias schudła 5 kilogramów. Po kilku tygodniach wróciła do pracy. Wciąż jednak odczuwa skutki choroby.

Czym jest mgła covidowa?

Węch i smak mi już dawno wróciły. Pozostał tylko ból głowy i tzw. mgła covidowa, czyli problemy z pamięcią – napisała pogodynka na Instagramie w odpowiedzi na pytania internautów dotyczących jej samopoczucia.

Czym jest mgła covidowa? To niemedyczny termin określający cały zespół objawów, których mogą doświadczać także osoby, które mają za sobą zakażenie koronawirusem. Objawy mgły covidowej, czyli inaczej mózgowej mogą utrzymywać się u ozdrowieńców nawet kilka miesięcy po wyzdrowieniu.

Do objawów mgły mózgowej zalicza się m.in. kłopoty ze sformułowaniem myśli, koncentracją i skupieniem się. To także dezorientacja i problemy z komunikacją. Osoby doświadczające mgły mózgowej czują się wyczerpane fizycznie i psychicznie. Odczuwają brak zainteresowania rzeczami, które wcześniej budziły ich entuzjazm. Odczuwają także brak motywacji do pracy, a dotychczas wykonywane obowiązki sprawiają im dużo trudności. Ponadto towarzyszy im ciągły niepokój i widzą świat jak przez mgłę.