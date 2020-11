Dziś zdjęcia, które nie sądziłam, że kiedyś zrobię...i tym bardziej, że opublikuję - napisała Agnieszka Kaczorowska.

Aktorka i tancerka, znana z serialu "Klan" od dłuższego już czasu może pochwalić się bardzo zgrabną sylwetką.

Miałam wiele lat temu propozycję sesji do Playboya... za pierwszym razem nie czułam się w swoim ciele na tyle dobrze, aby zrobić tak odważne zdjęcia. Propozycja wracała, a ja już będąc starsza myślałam jak na tym zyska bądź ucierpi mój wizerunek... stwierdziłam, że jest za wcześnie. Nie chciałam być znana z rozbieranej sesji... powiedziałam „może kiedyś” - napisała we wpisie pod zdjęciami.

I teraz poczułam się gotowa, aby zrobić takie piękne kobiece zdjęcia... najpierw myślałam, że dla siebie, bo czuję się kobieco i seksownie jak nigdy wcześniej... a jak zobaczyłam jak wyszło, to stwierdziłam, że chcę je pokazać, bo czemu nie... Jestem szczęśliwą żoną, mamą i kobietą. Ciało to TYLKO i AŻ ciało. To piękno, które @marek_podolczynski uchwycił tak jak mi się to zamarzyło...W artystyczny sposób, z klasą, z emocją. Moje ciało będzie się zmieniać, a ja mam nadzieję patrzeć na nie z miłością już zawsze... do końca moich dni... nawet jak będzie pomarszczone, kto wie, może większe, na pewno inne... ale będzie moje. Piękne i kochane. Niosące moją duszę - napisała.

"Pamiątka" została pozytywne przyjęta przez fanki i fanów Kaczorowskiej.