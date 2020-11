Wychowywał się w moim towarzystwie, musiałem go pilnować jak szliśmy nad rzekę się kąpać, musiałem go pilnować jak szedł do lasu – zdradził Mikołaj Grabowski, brat Andrzeja, aktor, reżyser.

Reklama

Wydaje mi się, że jesteśmy bardzo rożni w temperamencie, w spojrzeniu na życie – dodał.

W studiu programu Andrzej Grabowski opowiedział o swojej książce „Andrzej Grabowski. Jestem jak motyl”.

Życie aktora takie jest, że jest motylem, który się zmienia – powiedział.