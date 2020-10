We wtorek media obiegła informacja, że Blanka Lipińska i Baron nie są już najgorętszą para polskiego show-biznesu.

Reklama

Ich relacja trwała zaledwie 225 dni. Obydwoje usunęli wspólne zdjęcia a sama Blanka w rozmowie z jednym portali potwierdziła te informacje.

Teraz okazuje się, że ktoś postanowił wykorzystać ten fakt i to w niezbyt przyjemny sposób dla muzyka i jurora "The Voice of Poland".

Baron napisał na Instagramie, że ktoś zaczął podszywać się pod niego na Tinderze. Nie wiadomo, czy sam natknął się na fałszywy profil, czy ktoś podesłał mu screena. Niemniej jednak muzyk jest tym faktem mocno zdegustowany.

Wydawało mi się, że poznałem już dno internetu. Okazuje się, że ten poziom absurdu jest poza moją świadomością - napisał na swoim Instastories Baron.