Pan Karolak powinien się w łeb puknąć. Poznałam go kiedyś z żoną - tą Kołakowską... kolejna. I ten Komarenko kolejny. W głowie się nie mieści, że się takich ludzi pokazuje. Powinno się ich wysłać karnie, żeby pomagali w DPS-ie. Dlaczego tego nie robi, tylko robi awantury, że go do sklepu nie chcą wpuścić bez maseczki? Bo go nie poznają ludzie? I będę teraz na Pudelku, że jadę po Karolaku. W du*ie mam - stwierdziła Dorota Zawadzka na nagraniu opublikowanym w sieci.

Zarówno aktor, jak i matka jego dzieci oraz była partnerka Viola Kołakowska to jedne z tych osób, które publicznie wyrażają koronasceptyczne poglądy.

Aktor ostatnio został także wyrzucony ze sklepu Ikei za brak maseczki. Z kolei na premierze filmu "Jak zostać gwiazdą" pozował do zdjęć kpiąc sobie z nakazu zasłaniania ust i nosa.

Użył szalika zawiniętego wokół szyi jako "maseczki".