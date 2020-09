Przez ostatnich kilka miesięcy zarówno Barbara Kurdej-Szatan, jak i jej mąż relacjonowali w mediach społecznościowych miesiące, tygodnie i dni oczekiwania na kolejnego potomka.

Para ma już córkę Hanię.

Aktorka pytana w wywiadach, czy chciałaby powiększyć rodzinę, odpowiadała zawsze, że jest to marzenie jej i jej męża - Rafała.

Przez problemy zdrowotne Barbary decyzja ta była przekładana. Teraz jednak udało się zrealizować plan powiększenia rodziny.

W środę Barbara i Rafał przywitali na świecie synka. Radosną nowiną pochwalił się szczęśliwy ojciec.

Jesteś najpiękniejszym Prezentem!! Cześć Synku, to będzie cudowna Przygoda. @kurdejszatan jesteś najwspanialszą i najdzielniejszą Mamą! Kocham Was!! No... to mamy już komplet - napisał.

My również gratulujemy szczęśliwego rozwiązania.