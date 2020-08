Na swoim Instagramie Piróg zamieścił informację mówiącą o tym, że na ulicach polskich miast mają pojawić się patrole "Żołnierzy Chrystusa", którzy będą poszukiwać osób LGBT

Reklama

"Agresywne pozy, paramilitarny ubiór, wymachiwanie zaciśniętymi pięściami na których owinięty jest różaniec jako kastet. Młodzi mężczyźni twierdzą, że patrolują ulice miast, okolice kościołów i pomników, by odpędzać stamtąd gejów i lesbijki" - brzmi fragment cytowanego przez tancerza tekstu.

Michałowi ta sytuacja skojarzyła się z pewnymi wątkami w serialu "Gra o tron" i bez ogródek napisał, co o tym sądzi:

Widzę, że cześć Polaków zapragnęła pobawić się w „grę o tron” . Proponuję na początek wyrżnąć sobie małą gwiazdkę na czole - ostatnie foto (nadruk na koszulkach jest frajerski, miej jaja i się oznacz na stałe). Zastanawiam się kto został obsadzony w roli High Sparrow ?

Z chęcią przyjmę role Khaleesi Daenerys Targaryen i zamienię ten burdel w zgliszcza...

Ten kraj zaczyna przypominać oddział zakładu psychiatrycznego.

#paniezmilujsienadnami

Fani w komentarzach w pełni zgodzili się z Michałem Pirógiem:

Zolnierze Chrystusa...gdyby wiedzieli choc w 0,001 % co Chrystus glosil

Nie wierze ze 2020 a w Polsce mentalne

Jak można nazywać się katolikiem i robić takie rzeczy? Co to? Święta Inkwizycja? Umysłami, cofamy się do średniowiecza. Wszechobecny strach, sianie paniki, szczucie Nas mediami. Ileż można?! Jak my mamy żyć i funkcjonować? Czemu nikt z tym nie robi? To jest wzywanie do przemocy, nienawiści...

Tymczasem "Żołnierze Chrystusa" zaprzeczają, jakoby ich bojówki miały pojawiać się na ulicach:

Dementujemy oczywiście te kłamstwa jako by bojówki Żołnierzy Chrystusa chodziły po Warszawie. Sprawą zajmuje się Instytut Ordo Iuris i zostanie to wszystko złożone do prokuratury. - czytamy na facebookowym koncie tej organizacji