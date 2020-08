Podczas, gdy jego koleżanki i koledzy z branży wybierają takie kierunki wakacyjnych podróży, jak Grecja, Hiszpania, czy Chorwacja, on postanowił udać się do stolicy Białorusi. W swoich postach Piotr Gąsowski nie wyjaśnił, skąd taki pomysł i dlaczego postanowił polecieć do Mińska. Być może aktor odkrył w sobie nutkę reportera, bowiem już zapowiedział, że zamierza na żywo relacjonować to, co dzieje się na ulicach białoruskiej stolicy.

W pierwszym poście opublikowanym po wylądowaniu w Mińsku Gąsowski zachwyca się protestami i twierdzi, że panująca tam sytuacja przypomina mu przełomowy okres w historii Polski:

Привет из Белоруси! Pozdrowienia z Mińska! Jak zwykle, jeszcze wczoraj nie wiedziałem , że będę tu dzisiaj! Dużo dzisiaj wieczorem wydarzyło ale niesamowita jest ilość osób , pokojowo demonstrujących na ulicach Mińska! Oni wszyscy są tacy jaśni , radośni, pełni nadziei i... przez to tacy ...bardzo piękni! Podziwiam ich i zazdroszczę ! Wzruszyłem się dzisiaj niezliczoną ilość razy!!! Tak było w Polsce w 1980 roku... mam dejá vu , prawdziwą, namacalną podróż w przeszłość! Jutro nowy dzień, nowe wrażenia ,jutro zrobię ok. 22.00 #wejdźwgąsa 😂 „Lajf” prosto z białoruskiego Mińska! Będziecie? Buźka! Gąs❤️#gaswpodrozy #gastravel #freedom #belarus #ilovebelarus #minsk @annaglogowska_official @kuba_gasowski @nathallae @hanna_sleszynska_official @paweldelag

Już po wylądowaniu na mińskim lotnisku polskiego aktora czekała niemiła niespodzianka, bowiem jak relacjonował na Instastorier, przez 1,5 godziny był przesłuchiwany przez tamtejszy Oddział Bezpieczeństwa:

Najadałem się trochę strachu, że będę musiał wracać

Jednak po dokładnym wywiadzie i zebraniu informacji na temat celu przylotu i miejsca pobytu, funkcjonariusze pozwolili Gąsowskiemu pozostać na terenie Białorusi. O tego czasu aktor publikuje kolejne relacje ze swojej wizyty w Mińsku.

Filmiki Piotra Gąsowskiego z Białorusi do łez wzruszyły Magę Steczkowską, która na swoim profilu podziekowała koledze za odwagę i apelowała, by uważał na siebie i był bezpieczny.