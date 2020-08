Gąsowski skorzystał z usług jednej z polskich linii lotniczych, by szybko i bezproblemowo dostać się do Szczecina. I o ole podróż faktycznie przebiegła błyskawicznie, o tyle bezproblemowa jednak nie była. Okazało się bowiem, że choć personel nadaje komunikat o zachowaniu dystansu społecznego, w wyładowanym po brzegi samolocie pasażerowie nie mają szans, by zastosować się do tych zaleceń:

Natomiast w samolocie zadziwił mnie komunikat:”prosimy o zachowanie dystansu społecznego (min. 1,5m😷) i niegromadzenie się w żadnej części samolotu!” To brzmi, jakbyśmy się powinni rozsiąść , z tym ,że nie mamy gdzie, gdyż wszystkie miejsca są zajęte! Po prostu full! A dystans między pasażerami wynosi od 3 do 50 cm! O co tu chodzi ?! Gdzie w tym jakakolwiek logika?! Reżyser Bareja by się nie powstydził takiej sceny😃. W związku z tym , mam zamiar odizolować się w WC!😂😂😂Lot trwa tylko 50 minut, tak więc połączę przyjemne z pożytecznym. No i spełnię polecenie personelu pokładowego😂.

W dalszej części swojego posta aktor zwrócił jednak uwagę, że wina za tę absurdalną sytuację nie leży po stronie stewardów i pilotów, dlatego zaapelował do podróżujących samolotami, by okazali zrozumienie personelowi:

A tak poważnie ... naprawdę żal mi tych ciężko pracujących Pań stewardess, bo muszą takie głupoty odczytywać ! I to naprawdę muszą!!! Tak... głupoty , ponieważ żaden z pasażerów nie ma nawet szans na zastosowanie się do tych zaleceń 😩! Widzą to i one i my...Na tym polega ta paranoja! Muszą też być bardzo cierpliwe wobec niektórych mniej cierpliwych i mniej empatycznych pasażerów... Proszę, bądźcie dla nich wyrozumiali , i pamiętajcie, że to nie jest ich wina!

Fani w komentarzach zgodzili się z Piotrem Gąsowskim i podali przykłady innych, absurdalnych, bądź wzajemnie wykluczających się zaleceń i obostrzeń związanych z pandemią.