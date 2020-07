Ponieważ sezon wakacyjny w pełni, Polacy tłumnie ruszyli na wakacje. Wielu wybiera publiczne środki transportu takie, jak pociąg, autokar, czy samolot. Niestety nie wszyscy przestrzegają przy tym wymogów sanitarnych związanych z pandemią, która w naszym kraju wciąż jest w rozkwicie.

Na ten problem postanowiła zwrócić uwagę Olga Bołądź. Aktorka pokazała swoje zdjęcie w maseczce i opisała sytuację, jaką miała okazję zaobserwować podczas ostatniej podróży pociągiem:

Kochani ludzie nie zapominajmy o noszeniu maseczek w pociągu, autobusie, samolocie. Plis. Dziś w zatłoczonym pociągu pełno ludzi podróżowało bez maseczek. Co przystanek leciał komunikat o obowiązku zakładania maski, konduktor tez zwracał uwagę, a niektórzy nic sobie z tego nie robili.

Aktorka zaapelowała do swoich fanów, by nie bagatelizowali zagrożenia i stosowali się do zaleceń ekspertów:

Nie kumam czemu sami nie dbamy o nasze zdrowie i naszych najbliższych. Pomyślmy o pracownikach służby zdrowia którzy od miesięcy ratują nas z narażeniem życia, o pacjentach naszych kochanych bliskich których nie możemy odwiedzić, o osobach starszych których ten cholerny wirus może zabić. A jeśli mamy to gdzieś to pomyślmy sobie o tym czy znowu, na jesieni kiedy spadnie nam odporność, chcemy mieć kolejny lockdown ? Było mi mega szkoda konduktora, który codziennie przez naszą głupotę naraża swoje zdrowie. Dbajmy o siebie nawzajem . Ten post jest tez dla mnie samej abym o tym nie zapominała 🙏🏻🙏🏻🙏🏻Życzę nam wszystkim zdrowia i rozsądku - serdeczności wasza zamaskowana Olga #nośmaskę #plis #tosiejeszczenieskonczylo

Apel Olgi Bołądź nie spotkał się jednak ze zrozumieniem. Wśród obserwatorów jej profilu znalazło się bowiem sporo przeciwników maseczek i wyznawców teorii spiskowych mówiących o tym, że pandemia to wielkie oszustwo:

Straszny post! Bó jestes celebrytka czy znana aktorka I juz sie wypowiadasz na temat maseczek. A nie kazdy wierzy jak baran w tego wirrusa (...) OK nos ta maske ale nie Robcie z LUDZI Co nie nosza mordercow! Bó za duzo TV pani oglada a jest druga strona medalu. To najwiekszy wysad a jak pani w niego wierzy to super ale czemu znani I lubiani musza puszczac take pouczajace posty jak polowa naukowcow I znanych lekarzy mowi ze to oszustwo.....

Przestańcie jiuz siać ta propagandę, każdy zdrowo myślący człowiek wie że to ogromne kłamstwo, noszenie masek nic nie da

Nawet tu ? A podziwiam za talent , nie rozumiem , nie pojmuję jednak tego podejścia... kiedy to pierwotnie maski były złe 🥴 no cóż zdrowia zdrowia ... Ale tej propagandy każdy ma dosyć...

Olga Bołądź nie dała się jednak wciągnąć w dyskusję. Jednej z krytykujących ją internautek odpisała tylko:

no cóż, życzę Pani zdrowia i całej rodzinie